"نسيج للتقنية": ترسية مشروع بنحو 10 ملايين ريال مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

أعلنت شركة نسيج للتقنية اليوم عن ترسية مشروع مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يهدف لإنشاء منصة إلكترونية تدعى "المساعد اللغوي" تكون متخصصة في المساعدة في التحرير الكتابي للمستخدم العربي باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر وظائف متنوعة.

وتبلغ قيمة المشروع 9,998,422 ريال.