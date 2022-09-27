ارتفاع أسعار النفط مع تحول التركيز إلى تخفيضات محتملة في الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط ما يربو على 1% اليوم ،بعد أن هوت إلى أدنى مستوياتها منذ 9 أشهر في اليوم السابق وسط مؤشرات على أن تحالف "أوبك+" قد يشرع في خفض الإنتاج لتجنب مزيد من الانهيار في الأسعار.

وبحسب "رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسوية نوفمبر 1.17 دولار إلى 85.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.13 دولار إلى 77.84 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار اليوم عن أعلى مستوى له منذ 20 عاما والذي كان لامسه في اليوم السابق، مما أضفى بعض الشعور بالاطمئنان على سوق النفط.

وفي جلستي التداول السابقتين، انخفض خام برنت 7.1 % بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 8.1 % تحت ضغط ارتفاع الدولار الذي يجعل النفط الخام المقوم بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى وكذلك المخاوف المتزايدة من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الطلب على الوقود.

وفي رد فعل على الانخفاضات الأخيرة، ألمح مسؤولون من كبار المنتجين إلى إمكانية اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أمس الاثنين إن تحالف أوبك+ يراقب الوضع في أسواق الخام وإنه يريد الحفاظ على التوازن في الأسواق.