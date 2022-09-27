السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر نمو قطاع السياحة

بدعم مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، أظهرت البيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التقدم الاستثنائي الذي أحرزه قطاع السياحة في السعودية.

حيث احتلت المملكة مرتبة أول دولة في مجموعة العشرين تحقق نمو إيجابي للقطاع السياحي من آثار جائحة كورونا.

حيث بلغ النمو في أعداد السياح القادمين إلى المملكة من الخارج 121% مقارنة بأعداد السياح في عام 2019.

وأعلن أحمد الخطيب وزير السياحة اليوم أن البيانات أكدت تصدر المملكة قائمة دول العشرين لنمو السياحة.

وقال: "اقتصاد المملكة يحقق أعلى نمو بين دول العشرين، واليوم أداء قطاع السياحة يحقق أفضل أداء بين دول العشرين".

وقالت وزارة السياحة عبر حسابها على تويتر: "نسعد بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجا لجهود القيادة في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى وضع المملكة ضمن أبرز وجهات السياحة العالمية".