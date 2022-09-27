الأسهم الخليجية تستعيد اللون الأخضر بقيادة "السعودية"

استعادت أسواق الأسهم الخليجية اللون الأخضر اليوم بعد انخفاضات الجلسات الأخيرة، بسبب مخاوف الركود العالمي وتراجع أسعار النفط.

وتصدر ارتفاعات اليوم، السوق السعودية بـ1.3 في المائة، ثم سوقي قطر والكويت بنحو 1.2 في المائة لكل منهما.

بينما ارتفع سوق دبي 0.5 في المائة، وسوق مسقط 0.3 في المائة، وأبوظبي 0.2 في المائة، بينما استقرت سوق البحرين عند نفس مستويات إغلاق أمس.