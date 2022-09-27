الأسهم السعودية تصعد 150 نقطة وتستعيد مستوى 11 ألف نقطة

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي"، أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء 150 نقطة (1.4 في المائة)، عند مستوى 11059 نقطة، مستعيدا مستويات 11 ألف نقطة التى فقدها أمس.

جاء الدعم بشكل رئيس من القطاع البنكي، الأكبر وزنا في المؤشر، مع ارتفاع مصرف الراجحي ،ثاني الشركات وزنا في السوق، 1.7 في المائة، والأهلي 1.5 في المائة والرياض 2.2 في المائة، وساب 0.7 في المائة.

وارتفع سهم أرامكو، أكبر الشركات وزنا في المؤشر، بنسبة 1 في المائة، ومعادن 1.9 في المائة، وسابك 0.8 في المائة، وسابك للمغذيات 1.6 في المائة، والكهرباء 1.4 في المائة.

وارتفعت أسعار النفط ما يربو على 1 في المائة اليوم ،بعد أن هوت إلى أدنى مستوياتها منذ 9 أشهر في اليوم السابق وسط مؤشرات على أن تحالف "أوبك+" قد يشرع في خفض الإنتاج لتجنب مزيد من الانهيار في الأسعار.

وبحسب "رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسوية نوفمبر 1.17 دولار إلى 85.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.13 دولار إلى 77.84 دولار للبرميل.

كان مؤشر "تاسي" قد تراجع أمس دون 11 ألف نقطة لأول مرة منذ منتصف ديسمبر الماضي، متأثرا بمخاوف ركود الاقتصاد العالمي وتراجع النفط.

وعليه دخل مؤشر "تداول" السعودي في السوق الهابطة بعد تراجعه 21.8 في المائة من قمته الأخيرة، حيث سجل يوم الإثنين مستوى 10909 نقاط مقابل قمته البالغة 13949 نقطة المسجلة في أيار (مايو) الماضي.

وتزايدت مخاوف ركود الاقتصاد العالمي في ظل تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية لكبح جماح التضخم، ما دفع الأسواق المالية العالمية والنفط لتسجيل تراجعات كبيرة بنهاية الأسبوع الماضي.

كان البنك الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة إلى 3.25 في المائة في 21 سبتمبر الجاري وهو أعلى مستوى منذ 2008، لتكون هذه المرة الثالثة على التوالي التى يتم رفعها 75 نقطة أساس بالتزامن مع وصول التضخم لأعلى مستوياته منذ 40 عاما.