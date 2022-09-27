وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التنسيق مع نظيره الياباني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم يوشيماسا هاياشى وزير خارجية اليابان، في مقر وزارة الخارجية اليابانية بالعاصمة طوكيو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وناقش وزير الخارجية مع نظيره الياباني سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة.