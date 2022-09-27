لوقف اعتمادها على الصين .. "أبل" تصنع آيفون 14 في الهند

ستنتج شركة أبل هاتف آيفون 14 الجديد في الهند، وفق ما أعلنت المجموعة أمس الإثنين، في إطار سعيها إلى تنويع إنتاجها ووقف الاعتماد على الصين.

وقالت الشركة في بيان "نحن متحمسّون لتصنيع هواتف آيفون 14 في الهند".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إطلاق "أبل" النسخة الجديدة من هواتفها الذكية، وقال سانيام شوراسيا المحلل في شركة "كاناليس" للتكنولوجيا، إن المجموعة الأمريكية ستبدأ إنتاج هواتف آيفون 14 في الهند في وقت أقرب بكثير مما كان الأمر عليه في النماذج السابقة.

حاليا يقع مقر خط إنتاج هواتف آيفون بشكل رئيسي في الصين، لكن سياسة "صفر كوفيد" التي تنتهجها البلاد لمكافحة الجائحة والتوترات مع الولايات المتحدة أعاقتا الإنتاج، وفق محللين.

وتصنّع الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا طرازات آيفون الأقدم في الهند عبر منتجين تايوانيين مثل فوكسكون التي لديها مصنع في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

وأوضح شوراسيا لـ"الفرنسية"، "خلال العامين الماضيين، سرّعت "أبل" في تنويع سلسلة انتاجها بالاعتماد على الهند".

وأضاف أن نحو 7.5 ملايين جهاز آيفون، 3 % تقريبا من الإنتاج الإجمالي لـ"أبل"، صنعت في الهند العام الماضي.

ومن شأن قرار "أبل" دعم استراتيجية "صنع في الهند" لرئيس الوزراء ناريندرا مودي والتي شجّعت الشركات الأجنبية على تصنيع السلع في بلاده.