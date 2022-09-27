تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال أول 8 أشهر من 2022

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الأرباح الصناعية تراجعت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2.1% بعد تراجعها 1.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

تشمل بيانات الأرباح الصناعية في الصين الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان. ولم يقدم مكتب الإحصاء بيانات الأرباح لشهر أغسطس الماضي بمفرده.

وزادت إيرادات الشركات الصناعية 8.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.