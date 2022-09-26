السعودية : معدل إصابات الدرن تراجع بنسبة 21 % خلال 2022

أوضحت وزارة الصحة، أن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن في المملكة تمكن من خفض معدل حالات مرض الدرن بنسبة 21 % خلال 2022 مقارنة بـ 2015.

وبينت، أنه نجح أيضاً في خفض معدل الوفيات بنسبة 12.3 %مقارنة بـ 2015، فيما بلغت نسبة نجاح علاج حالات الدرن 89.5 % خلال 2021، كما بلغ عدد الحالات التي تم متابعتها في قبل الفرق الميدانية لـ 2022، في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، والشرقية، 1622 حالة.

وأشارت، إلى أن البرنامج فعل يوم الدرن العالمي افتراضيا، والذي يوافق يوم 24 مارس بحضور 233 كادرا صحيا، بهدف رفع مستوى الوعي العام حول العواقب الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية المدمرة للدرن، وتكثيف الجهود، للقضاء على وباء الدرن.

يذكر أن الدرن يعد أحد أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم، حيث يفقد كل يوم نحو 4000 شخص حياتهم بسبب مرض الدرن، فيما يصاب نحو 28000 شخص بهذا المرض الذي يمكن الوقاية منه والشفاء منه، حيث أنقذت الجهود العالمية لمكافحة الدرن نحو 63 مليون شخص منذ 2000.