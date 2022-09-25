بسبب القهوة .. محاكمة 4 أشخاص في فرنسا

يخضع أربعة أشخاص للمحاكمة في فرنسا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بتهمة الاحتيال، بعدما طلبوا بطريقة احتيالية ما يقرب من 12 ألف كبسولة قهوة "نسبريسو" لإرسالها إلى ساحل العاج، على ما أعلنت النيابة العامة في مدينة باريس للوكالة "الفرنسية".

وفي خلال يونيو ويوليو 2022، تقدم عدد من الضحايا بشكوى في قضايا احتيال إثر طلبيات بطريقة احتيالية للقهوة عبر حسابهم الإلكتروني على موقع "نسبريسو".

وتعرفت الشرطة إلى 35 ضحية لهذه العمليات في المجموع.

ويشتبه في أن المتهمين الأربعة قرصنوا حسابات لعملاء "نسبريسو" وغيروا المعلومات المرتبطة بهم، خصوصا ما يتعلق بعناوين التوصيل.

وكان هؤلاء يتسلمون الطلبيات ويرسلونها إلى ساحل العاج، وفق النيابة العامة التي لفتت إلى أن "الدفع كان يحصل عند تسلم الفاتورة، ما يعني أن الضرر يلحق بشركة "نسبريسو"، بقيمة مقدرة بـ8600 يورو.

واعتمدت الشرطة على البيانات الهاتفية لكشف هوية المشتبه بهم المولودين بين 1967 و1987، وجميعهم غير معروفين سابقا لديها.

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في منازلهم في مدينة باريس، وسيخضعون للمحاكمة في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) أمام محكمة الجنايات.