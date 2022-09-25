لتغطية فواتير البلديات والمستشفيات .. بولندا تعتزم جمع ضرائب غير متوقعة من الشركات

تعتزم حكومة بولندا جمع 13.5 مليار زلوتي بولندي (2.8 مليار دولار) من الضرائب غير المتوقعة المفروضة على الشركات، للمساعدة في تغطية فواتير الطاقة المرتفعة للبلديات والمستشفيات، في أحدث محاولة لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقا لـ"بلومبيرج" المقترح الذي كشفه وزير أصول الدولة جاسيك ساسين سوف يخفف الضغط على الموازنة بعد جولات من خفض الضرائب وتجميد الأسعار والإعانات النقدية التي تهدف لحماية الأفراد من التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى منذ ربع قرن.

وربما تضر الاجراءات بأسهم شركات حكومية تشمل "بي جيه إي اس ايه" للطاقة والشركة البولندية لتعدين النفط والغاز، التي ارتفعت أرباحها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

ولم يحدد الوزير الشركات التي سوف تتأثر بالضرائب الجديدة، أو حجم الضرائب التي سيتم دفعها.

وقال رئيس الوزراء البولندي أمس إن حكومته لن تتهاون إزاء الأرباح المرتفعة للشركات، وطلب من الوزراء تقديم مقترحات الأسبوع المقبل لوضع حد لأسعار الطاقة.