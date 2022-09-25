"ثمار" تقدم بلاغا لوزارة التجارة ضد شركتي "أسواق ثمار" و"وسمى الزراعية"

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة اليوم عن تقدمها ببلاغ لوزارة التجارة برقم 9027 بتاريخ 24-2-1444هـ الموافق 21-9-2022م ضد مجلس مديرين الشركة الزميلة شركة أسواق ثمار و وسمى الزراعية والتي تملك فيها شركة ثمار التنمية القابضة حصة 30% والمتضمن التحقيق مع مجلس المديرين لشركة أسواق ثمار و وسمى الزراعية لارتكابهم مخالفات لنظام الشركات ومنها عدم الالتزام بإصدار القوائم المالية، وتجاوز الخسائر اكثر من نصف رأسمال الشركة وتحميل شركة ثمار التنمية القابضة خسارة تجاوزت 60 مليون ريال عبارة عن ذمم دائنة لصالح شركة ثمار التنمية القابضة على الشركة الزميلة وعدم ابلاغ الشركاء بالوقائع الجوهرية التي حدثت في الشركة.

ولا تتوقع الشركة تحملها أي مسئولية نتيجة اقامتها البلاغ المذكور، وقد تقدمت الشركة بهذا البلاغ وفقاً للمستندات المتاحة لديها وبعد الحصول على المشورة القانونية.