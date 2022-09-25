وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي عددًا من مسؤولي الشركات الأمريكية لبحث فرص تعزيز التعاون الصناعي

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عددًا من مسؤولي الشركات الأمريكية في مدينة نيويورك، خلال زيارته الرسمية التي يجريها للولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.

وعقد الوزير اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية في شركة جنرال الكتريك، واجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة جري أورانج، كما قام بزيارة ميدانية لشركة نيولاب، التقى خلالها رئيسها التنفيذي، حيث اطلع الوزير والوفد المرافق له على عمل الشركات، وبحث مجالات التعاون الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين، للمساهمة في تنمية عدد من القطاعات المستهدفة.

وخلال اللقاءات ناقش الخريف الإسهام في تعزيز الاستثمارات بين البلدين تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، واستعراض الفرص الواعدة التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، إضافة إلى استعراض الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لشركائها في القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب.

يذكر أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تأتي بهدف دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأمريكية، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الخمس الماضية.

