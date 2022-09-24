الهند: الصراع في أوكرانيا يفاقم التضخم في الغذاء والطاقة .. أكبر تحديات العصر

قال سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي، إن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم معدل التضخم في الغذاء والطاقة ما جعله أحد "أكبر تحديات عصرنا"، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية .

وذكر الوزير في خطاب خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ75 لاستقلال الهند أمس، تم فيها استعراض علاقة الهند بالأمم المتحدة أن الهند اليوم تتصور أنها ستصبح دولة متقدمة في 2047، في العام الـ100 لاستقلالها.

وأضاف: "لقد فاقم الصراع في أوكرانيا تضخم الغذاء والطاقة ما جعله أحد أكبر تحديات عصرنا. واستجابت الهند من خلال إمداد أفغانستان وميانمار وسريلانكا واليمن وعدة دول أخرى في الأعوام القليلة الماضية بالحبوب الغذائية بما في ذلك مساعدات في صورة منح".

وقعت شركة "بهارات بتروليوم" الهندية للنفط والغاز، اتفاقا مبدئيا مع "بتروبراس" البرازيلية لاستكشاف فرص تأمين إمدادات النفط على المدى الطويل.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبيرج أمس، استنادا إلى بيان أصدرته الشركة الهندية أمس.

ووصفت "بهارات بتروليوم" هذه الخطوة بأنها ضرورية من أجل تأمين أمن الطاقة في البلاد، غير أن بيان الشركة لم يقدم تفاصيل إضافية تتعلق بالاتفاق .

يذكر أن "بهارات بتروليوم" تدير مصفاتين كبيرتين في كوتشي ومومباي في الهند.

وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة بلاكستون الأمريكية ستبيع حصة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار في إمباسي أوفيس باركس، وهو أكبر صندوق للاستثمار العقاري في الهند، عبر صفقات مجمعة في البورصة الهندية.

وأوضح أحد المصادر أن من المرجح أن يستحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، على ما لا يقل عن نصف الحصة التي ستبيعها بلاكستون.

ويمتلك إمباسي أوفيس باركس، الذي صار في 2019 أول صندوق استثمار عقاري في الهند يتم إدراجه في البورصة، ويدير أيضا محفظة تضم أكثر من 42 مليون قدم مربعة من المجمعات والمكاتب الإدارية في مدن مثل بنجالور ومومباي.

وقالت المصادر، شريطة عدم نشر أسمائها، نظرا لسرية وحساسية المناقشات، إنه في الصفقات المجمعة المخطط لها في البورصات الهندية الأسبوع المقبل، ستبيع بلاكستون حصة تراوح قيمتها بين 300 و400 مليون دولار. ولم يرد متحدثون رسميون باسم بلاكستون وإمباسي التي تتخذ من بنجالورو مقرا على طلب للتعليق حتى الآن. ورفض متحدث باسم جهاز أبوظبي للاستثمار التعليق.

وأغلقت أسهم إمباسي عند 354.42 روبية هندية، الجمعة، في بورصة مومباي، لتصل قيمتها السوقية إلى 4.15 مليار دولار.

وتمتلك بلاكستون حاليا حصة تبلغ 32 في المائة في صندوق إمباسي، وعلى أساس القيمة السوقية الحالية، فإن البيع المقترح من جانب بلاكستون سيمثل 7.2 في المائة إلى 9.6 في المائة من حصتها، وفقا لحسابات "رويترز". وأبان المصدر الأول أنه من المرجح أن يشتري جهاز أبوظبي للاستثمار ما قيمته 200 مليون دولار تقريبا من الحصة التي ستبيعها بلاكستون، مع وجود محادثات مع مستثمرين محتملين آخرين.