الخالدي .. الوداع أمام الهلال

خلت قائمة بعثة فريق الهلال لكرة القدم المغادرة إلى الكويت، أمس، للقاء القادسية الكويتي اليوم في حفل اعتزال الحارس الدولي نواف الخالدي، على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت من اللاعب الكولمبي جوستافو كويلار بعد شعوره بألم في عضله الساق الخلفية، بينما منعت الوعكة الصحية الحارس حبيب الوطيان من المشاركة في التدريبات.

يشار إلى أن حفل اعتزال الخالدي سيشهد تحديا خاصا بينه وبين محمد الدعيع حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق قبل المباراة أو بين الشوطين، حيث سيكون التحدي عبارة عن تصد لضربات الجزاء، وقال الخالدي "سعيد بقبول الهلال دعوتي لهم ليقام حفل اعتزالي أمامهم وسنلعب كفريق القادسية وسيتم تطعيم الفريق ببعض الأسماء من الوطن العربي والسعودي والخليجي، منهم، بدر المطوع ومساعد ندا من الكويت وعمر عبدالرحمن -عموري- من الإمارات، وأسماء أخرى سترونها في الملعب.

وكان المدرب الأرجنتيني رامون دياز قد ركز في الحصة التدريبية عصر، أمس، على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة قبل أن يختتم تدريباته بمناورة على جزء من الملعب استعدادا لحفل اعتزال الخالدي اليوم.