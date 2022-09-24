«الخزانة البريطانية»: لا ذعر في الأسواق بعد أدنى مستوى للاسترليني منذ 1985

نفى كواسي كوارتنج، وزير الخزانة البريطاني، أن الذعر يجتاح الأسواق، حتى بعد الفوضى التي اندلعت عقب بيان خاص بميزانيته المصغرة، التي تتضمن خفض الضرائب واقتراضا هائلا.

ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، قال كوارتنج لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "الأسواق تتحرك طوال الوقت، من المهم الحفاظ على الهدوء والتركيز على استراتيجية طويلة الأمد".

وتفاعلت الأسواق بعدما أعلن كوارتنج زيادة في الاقتراض لتمويل خفض الضرائب والإصلاح التنظيمي الذي يمكن أن يكلف نحو 161 مليار جنيه استرليني "175 مليار دولار" على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

وتراجع الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى منذ 1985، حيث يأتي معظم انخفاض الجنيه الاسترليني انعكاسا للرفع السريع في أسعار الفائدة، الذي أقره مجلس الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم، الذي أدى إلى اضطراب الأسواق، لكن بعض المستثمرين قلقون أيضا إزاء استعداد تراس للاقتراض بشكل كبير لتمويل النمو.

بدوره، صرح بول جونسون، مدير عام معهد الدراسات المالية البريطاني، بأنه لن يستفيد في بريطانيا خلال الأعوام المقبلة من خفض الضرائب الذي اقترحته الحكومة، سوى هؤلاء الذين يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني "163 ألف دولار".

وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس، "حسنا إذا نظرنا مباشرة على دخل الشعب في ظل هذه التغييرات الضريبية، فإنه كلما كان لديك مال زاد ما تكسبه".

وأضاف، "وبالتالي إذا كنت محظوظا بما يكفي لتجني مليون جنيه استرليني سنويا، فستكسب 40 ألف جنيه استرليني". وقال جونسون إن المملكة المتحدة على "مسار غير مستدام" من الاقتراض نتيجة للميزانية المصغرة.

وأطلق وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج، العنان لتخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض أمس الأول، في أجندة اقتصادية فاجأت الأسواق المالية، مع السقوط الحر للسندات الحكومية البريطانية.

وألغى كوارتنج أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد، كما حدد للمرة الأولى تكلفة خطط الإنفاق الخاصة برئيسة الوزراء ليز تراس، التي تريد مضاعفة معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا، وفقا لـ"رويترز".

وقام المستثمرون ببيع السندات الحكومية قصيرة الأجل بأسرع ما يمكن، مع اقتراب السندات لأجل عامين من تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 2009 على الأقل، إذ زادت بريطانيا قيمة خطط إصدار الديون للعام المالي الحالي بمقدار 72.4 مليار جنيه استرليني "81 مليار دولار".

وأكد كوارتنج أن تكلفة التخفيضات الضريبية ستبلغ 45 مليار جنيه استرليني أخرى، ودعم فواتير الطاقة المنزلية الذي أعلنته تراس ستبلغ تكلفته 60 مليار جنيه للأشهر الستة المقبلة، وانخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد له في 37 عاما مقابل الدولار عند 1.1148 دولار مع التحديث الذي أعلنه كوارتنج في البرلمان.

وقال الوزير "خطتنا هي توسيع جانب العرض بالاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية والإصلاح، هذه هي الطريقة التي سنتنافس بها بنجاح مع الاقتصادات الديناميكية حول العالم، هذه هي الطريقة التي سنحول بها حلقة الركود المفرغة إلى دورة نمو محمودة".

ووصف حزب العمال المعارض الخطط بأنها "مقامرة يائسة"، وقال معهد الدراسات المالية إن التخفيضات الضريبية هي الأكبر منذ ميزانية 1972، والتي يذكر على نطاق واسع أنها انتهت بكارثة بسبب تأثيرها التضخمي.

ويصعب أن تكون الأوضاع بالسوق مناوئة أكثر بالنسبة لكوارتنج، إذ جاء أداء الجنيه الاسترليني أسوأ مقابل الدولار من أي عملة رئيسة أخرى تقريبا.

وفي خطوة مثيرة للجدل، بينما يواجه ملايين البريطانيين أزمة تكاليف معيشة، ألغى كوارتنج الحد الأقصى للحوافز المقدمة للموظفين في القطاع المصرفي، وهو سقف ورثته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف دعم قطاع الخدمات المالية.

كما طرح خطة لخفض المعدل الأدنى للضرائب على الدخل، بينما خفض أيضا المعدل الأعلى من 45 إلى 40 في المائة.

وتراجع الوزير أيضا عن زيادة كان مخططا لها في الضرائب على أرباح الشركات سبق أن أقرها بوريس جونسون، سلف تراس.

وذكر كوارتنج الخميس، أنه سيلغي ضريبة على الرواتب، في تراجع عن زيادة نسبتها 1.25 نقطة مئوية في التأمين الوطني طبقها سلفه ريشي سوناك.

وقال إنه قلق بشأن النمو المنخفض، مضيفا "الخطر هو خنق النمو، وهذا هو الخطر، والسبيل الوحيد للتعامل مع هذا هو العمل على نمو الاقتصاد".