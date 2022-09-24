استمرار توقف العمل بمصفاتين لـ"إكسون" بسبب الإضراب

قال كريستوف أوبيرت، أحد المسؤولين في نقابة "سي.جي.تي" في رسالة بالبريد الإلكتروني إن مصفاتي جرافينشون" و"فوس" التابعتين لشركة الغاز والنفط الأمريكية العملاقة "إكسون" ما زالتا متوقفتين عن العمل بشكل كامل بسبب الإضراب.

وكانت شركة "إكسون" تعكف على وقف العمل في مصفاة "فوس" في 22 سبتمبر الجاري وكان الإضراب قد بدأ في مصفاة "جرافنشون" في اليوم السابق، حسب وكالة "بلومبرج" اليوم.

وتضم مصفاة "جرافنشون" موقعا للمواد البتروكيمائية، التي تضررت أيضا بسبب الإضراب.

وتبلغ سعة مصفاة "فوس" نحو 131 ألف برميل في اليوم ومصفاة "جرافنشون" 235 ألف برميل في اليوم.

وتوقف العمل بالمصفاة بسبب نزاع بشأن الأجور.