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أسواق الأسهم- العالمية

"وول ستريت" تستهل تداولاتها على تراجع بفعل مخاوف النمو .. "ناسداك" يهبط 1%

"وول ستريت" تستهل تداولاتها على تراجع بفعل مخاوف النمو .. "ناسداك" يهبط 1%

"الاقتصادية" من الرياض

استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم، متجهة نحو مستوياتها المتدنية المسجلة في يونيو، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي وتضرر أرباح الشركات من جراء تشديد البنك المركزي الأمريكي الحاد للسياسة النقدية سعيا لكبح التضخم.

وتراجع المؤشر داو جونز 121.03 نقطة، أو 0.40 في المائة، إلى 29955.65 نقطة، وفقا لـ"رويترز". 
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 30.85 نقطة، أو 0.82 في المائة، إلى 3727.14 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك 114.11 نقطة، أو 1.03 في المائة، إلى 10952.69 نقطة.

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