صندوق التنمية السياحي شريك إستراتيجي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

وَقَّعَ صندوقُ التنمية السياحي ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار اتفاقيةَ شراكةٍ إستراتيجيةٍ على هامش قمة الأولوية، أحدث فعاليات مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستنعقد في نيويورك.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان جنباً إلى جنب في تطوير المشاريع والمبادرات بما يتماشى مع مجالات الاهتمام الجوهرية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، كما سيدعم صندوق التنمية السياحي كـ"شريك إستراتيجي" تنظيم النسخة السادسة القادمة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي سينعقد في الرياض في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية – تمكين نظام عالمي جديد".

وأوضحَ الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري أن الشراكة مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ستعزز الجهود بين الطرفين، والسعي بشكل مشترك نحو تشجيع ودعم الاستثمار في القطاع السياحي في المملكة وكيفية التعاون مع الجهات والمنظمات العالمية ورواد الأعمال لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.

وستوفر النسخة السادسة من الحدث الرائد لمبادرة مستقبل الاستثمار منصة لجمع كبار الشخصيات التي تتضمن مديرين تنفيذيين وصانعي السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والقادة الشباب, كما سيتضمن الحدث حوارات ومناقشات حول المسارات الجديدة للاستثمار العالمي، ومناقشة القضايا والتحديات العالمية الملحة.

وتُعَدُّ شراكة صندوق التنمية السياحي مع مؤسسة مبادرة الاستثمار دليلاً على طموح الصندوق للإسهام في مبادرات المؤسسة واستثمارها في الركائز الأربع الرئيسية، وهي: الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتعليم وتوفير الحلول التي تساعد على الاستدامة، التي تأسست على إثرها المؤسسة.

وجرت مراسم التوقيع على هامش فعاليات المؤتمر في دورته السادسة لهذا العام 2022م في نيويورك، بحضور كلٍّ من رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ريتشارد أتياس: "يسعدنا أن نرحِّب بصندوق التنمية السياحي، أحدث شركاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ونقدر الدور المهم الذي ستلعبه الشراكة في الجهود المستمرة للمؤسسة لإحداث تأثير إيجابي على الإنسانية، نسخة هذا العام من مبادرة مستقبل الاستثمار ستكون أكبر وستتناول القضايا والتحديات العالمية الملحّة، ونتطلع إلى حدث ناجح آخر بجانب شركائنا".

يذكر أن صندوق التنمية السياحي تأسس بهدف تمكين أحد أكثر القطاعات حيوية في المملكة، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمارات السياحية في جميع أنحاء المملكة، إذْ تتماشى جهود الصندوق مع طموح المملكة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مميزة تمتلك مقوماتٍ فريدةً وفرصاً استثماريةً مجزيةً.

