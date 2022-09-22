النفط .. برنت يغلق مرتفعا بنحو 1 %

استقرت أسعار النفط في نهاية تعاملات اليوم على ارتفاعات محدودة حيث ارتفع خام برنت 63 سنتا أو 0.7 في المائة ليبلغ عند التسوية 90.46 دولار للبرميل، فيما زاد الخام الأمريكي 55 سنتا أو 0.66 في المائة ليغلق عند 83.49 دولار للبرميل، مع تركيز السوق على مخاوف إمدادات النفط الروسي وانتعاش الطلب الصيني وقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة أقل من التوقعات.

ورغم أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي تبنى نبرة متشددة أمس، فقد رأى محللين أن عدم رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر من 75 نقطة أساس وفر بعض الارتياح لأسواق النفط ليضاف إلى مخاوف شح الإمدادات في فصل الشتاء، وترقب المؤشرات القادمة من الصين بشأن رفع قيود مكافحة كوفيد - 19.