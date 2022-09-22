دراسة: الأطفال قبل الولادة يتفاعلون مع النكهات المختلفة

أكد علماء في دراسة جديدة أن الأطفال قبل ولادتهم هم من كبار المعجبين بالجزر.وأفاد باحثون في جامعة دورهام في شمال شرق بريطانيا بأن نتائج الدراسة التي أجروها كانت أول دليل مباشر على أن الأطفال يتفاعلون بشكل مختلف مع الروائح والأذواق المتعددة قبل ولادتهم.وقال الباحث الرئيس في الفريق، الذي نفذ الدراسة "إن الأطفال يمكنهم التذوق والشم قبل ولادتهم، لكنها تستند إلى نتائج ما بعد الولادة، في حين أن دراستنا هي الأولى التي تنظر إلى ردود الفعل هذه قبل الولادة". وأضافت أستون "لذلك، نعتقد أن هذا التعرض المتكرر للنكهات قبل الولادة يمكن أن يساعد على تحديد تفضيلات الطعام بعدها، الأمر الذي قد يكون مهما لتشجيع الأكل الصحي".وبحسب ما ذكرت "الفرنسية"، شملت الدراسة التي نشرت في مجلة "سايكولوجيكال ساينس" عددا من العلماء من مختبر أبحاث الجنين وحديثي الولادة في دورهام وجامعة أستون في برمنجهام بوسط بريطانيا، إضافة إلى مجموعة علماء من المركز الوطني للبحث العلمي في بورجندي في فرنسا.ويعتقد الباحثون أن النتائج يمكن أن تعمق فهم تطور الذوق البشري وقنوات استقبال الشم، إضافة إلى الإدراك والذاكرة.وقالت البروفيسورة في جامعة أستون جاكي بليسيت المشاركة في البحث، إن "التعرض المتكرر للنكهات قبل الولادة قد يؤدي إلى تفضيل تلك النكهات التي تمت تجربتها بعد الولادة، ما يعني أن تعريض الجنين لنكهات غير مرغوبة، مثل الكرنب الأجعد يؤدي إلى الاعتياد على تلك النكهات".وأضافت بليسيت أن "الخطوة التالية هي فحص ما إذا كانت الأجنة تظهر استجابات أقل سلبية لهذه النكهات مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى قبول أكبر لتلك النكهات عندما يتذوقها الأطفال لأول مرة بعد الولادة".