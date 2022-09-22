تغريم "ميتا" 174.5 مليون دولار لانتهاكها براءة اختراع

أمرت هيئة محلفين أمريكية شبكة "ميتا" بدفع 174،5 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع مرتبطة بخدمة البث الحي طورها أحد قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، سعيا لإصلاح أوجه القصور في الاتصالات في ساحة المعركة.وأظهرت وثائق قانونية أن محاكمة في محكمة فيدرالية في تكساس انتهت بقرار لهيئة المحلفين ينص على أن ميزات "البث الحي" على فيسبوك تستخدم تكنولوجيا مسجلة ببراءة اختراع بوساطة شركة "فوكسر" التي شارك في تأسيسها توم كاتيس.وقال متحدث باسم الشبكة العملاقة ردا على سؤال للوكالة "الفرنسية"، نعتقد أن الأدلة في المحاكمة أظهرت أن "ميتا" لم تنتهك براءات اختراع فوكسر.وأضاف، "نعتزم القيام بخطوات إضافية، بما يشمل استئناف الحكم".وعندما تعرضت وحدته القتالية لكمين في ولاية كنر، شعر كاتيس أن أنظمة تنسيق التعزيزات وعمليات الإجلاء الطبي وغير ذلك، "كانت غير مناسبة للاتصالات الحساسة للوقت مع مجموعات متعددة في بيئة شديدة الاضطراب".وقال محاموه، "بدأ كاتيس وفريقه في تطوير حلول اتصالات في 2006 لمعالجة أوجه القصور هذه"، و"مكنت التقنيات الجديدة من نقل الاتصالات الصوتية والمرئية، مع فورية الاتصال المباشر والموثوقية والراحة التي تتيحها خدمات المراسلة".تواصلت "فيسبوك" مع شركة فوكسر التي تتخذ مقرها في سان فرانسيسكو، بشأن التعاون المحتمل، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، بحسب الوثائق القانونية.وبدلا من ذلك، مضت "فيسبوك" في إطلاق خدمتيها للبث الحي، بدمج تقنية "فوكسر" في الميزات، وفق الدعوى.