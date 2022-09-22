تباين مؤشرات وول ستريت بعد عمليات بيع مدفوعة بقرار زيادة الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على تباين اليوم، إذ يقيم المستثمرون مدى تأثير قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لمكافحة التضخم على النمو الاقتصادي.

وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 20.7 نقطة، أو 0.07 في المائة، عند الفتح إلى 30204.52 نقطة. فيما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.6 نقطة، أو 0.20 في المائة، عند الفتح إلى 3782.36 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك المجمع 52.8 نقطة، أو 0.47 في المائة، إلى 11167.384 نقطة.