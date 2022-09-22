ارتفاع طفيف لطلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي

زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي زيادة بسيطة، ما يشير إلى أن الفرص بسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية رغم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لتهدئة الطلب.

وقالت وزارة العمل اليوم إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع خمسة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر الجاري.

وبحسب "رويترز" جرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار خمسة آلاف عما تم إعلانه من قبل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 218 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أمس وأشار إلى زيادات كبيرة أخرى محتملة هذا العام.

وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول للصحافيين إن سوق العمل لا تزال "غير متوازنة".

وبنهاية يوليو الماضي، كانت هناك 11.2 مليون وظيفة متاحة بمعدل وجود وظيفتين لكل عاطل عن العمل.