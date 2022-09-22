الفرنك السويسري يتراجع لأدنى مستوى منذ 2015

تراجع الفرنك السويسري لأدنى مستوى منذ 2015 مقابل اليورو بعدما أثبت قيام البنك الوطني السويسري بزيادة معدل الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بأنه غير كاف لإرضاء توقعات المتعاملين.

وتراجعت العملة بنسبة 1.8% لتصل إلى 96.81 سنتيم لكل يورو بعدما رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5%، مثلما توقع خبراء الاقتصاد.

وامتص الفرنك قدرا من التراجع وفقا لبلومبرج بعد أن أعلن رئيس البنك توماس جوردان أن سوف يدرس اتخاذ قرارات مؤقتة إذا تحتم الأمر.

ومازال البعض يرون هذا على أنه انتكاسة مؤقتة للعملة، التي وصلت لأعلى مستوى خلال سبعة أعوام مقابل اليورو في وقت مبكر من اليوم، حيث أنه من المتوقع أن تستفيد في ظل وضع أكثر كآبة للنمو في ضوء اعتبارها ملاذ آمن.

