الأسهم اليابانية تغلق عند أدنى مستوى في شهرين

أغلقت الأسهم اليابانية اليوم عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، إذ تفاعل المستثمرون مع توقعات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وقرار بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية فائقة التيسير.

واستهل المؤشر نيكي التداولات على تراجع بنسبة 0.95 % وانخفض لما دون مستوى‭‭27 ‬‬‬ ألف نقطة للمرة الأولى منذ 19 يوليو . لكنه تعافى لاحقا ليغلق على هبوط بنسبة 0.58 % عند 27153.83 نقطة.أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فتراجع 0.25 % بحسب رويترز.

واقتفى المؤشر نيكي أثر الخسائر الواسعة في وول ستريت بعدما أعلن الاحتياطي الاتحادي زيادة كانت متوقعة على نطاق واسع في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وألمح إلى أنه لن يتوانى في نهجه لمكافحة التضخم، وتوقع المزيد من قرارات رفع الفائدة بصورة كبيرة.

