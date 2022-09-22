أسعار النفط تتراجع بعد رفع الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بدرجة كبيرة للسيطرة على التضخم، إذ ألقت المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي بظلالها على الطلب على الوقود مستقبلا.

وبحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 % إلى 89.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 82.79 دولار للبرميل بحسب رويترز.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء لثالث مرة هذا العام إلى نطاق بين 3.00 و3.25 % ، وألمح بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة. وتراجعت الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم بعد هذا النبأ وكذلك النفط، في حين قفز الدولار إلى أعلى مستوى في عشرين عاما مقابل سلة عملات، الأمر الذي جعل النفط الخام أعلى ثمنا للمشترين الذين لا يستخدمون العملة الأمريكية.

