الوون الكوري يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ أكثر من 13 عاما

هبطت العملة الكورية الجنوبية "وون" اليوم دون مستوى 1400 مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة منذ أكثر من 13 عاما خلال تداولاتها اليومية في أعقاب رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة.

وتم تداول العملة الكورية عند 80. 1403 وون مقابل الدولار اعتبارا من الساعة 09:07 صباحا بالتوقيت المحلي، بانخفاض 9.60 وون عن الجلسة السابقة. وانخفض الوون إلى أدنى مستوى له عند 70. 1404 عند نقطة واحدة، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وكان الوون قد انخفض عن مستوى 1400 للمرة الأولى في 31 مارس 2009، عندما وصلت العملة المحلية إلى 1422 وون لكل دولار في تداولاتها اليومية.