قمة «الأولوية» لمبادرة مستقبل الاستثمار .. حوار عالمي لبحث التحديات الملحة

كشفت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تفاصيل قمة "الأولوية" المزمع انعقادها الخميس المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتضمن المستجدات والفعاليات الدولية المقبلة والدراسة الاستطلاعية العالمية الرامية إلى تحديد الأولوية الأهم لكل فرد.وأكدت المؤسسة في بيان أمس أن القمة ستكون بمنزلة منصة متاحة للحوار والمناقشة بهدف إيجاد حلول تساعد القادة في جميع أنحاء العالم على معالجة الأولوية الأهم بالنسبة لكل مجموعة من مجموعات الأفراد. وأوضحت المؤسسة أنها تهدف من خلال النسخة السادسة من الفعالية الرئيسة لها إلى توفير حلقة وصل تجمع بين الأفراد من جميع مختلف مجالات الحياة، لمناقشة القضايا والتحديات العالمية الملحة، ولا سيما مع ما يشهده العالم من تغييرات اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية استثنائية.وأوضحت المؤسسة أنها تخطط للكشف عن نتائج دراسة استقصائية عالمية واسعة النطاق لمعرفة أهم أولويات الأفراد ضمن تركيبات سكانية عديدة.وأفادت بأنها تهدف إلى إحداث تأثير مباشر وإيجابي في الإنسانية من خلال إطلاق مبادرات متعددة عبر مجالات مختلفة، مبينة أن من هذا المنطلق ستكون قمة "الأولوية" بمنزلة حوار عالمي سنوي يساعد على فهم رغبات الأفراد وآمالهم وتوقعاتهم. وأشارت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار إلى مشاركة أكثر من 40 متحدثا بارزا في القمة يتقدمهم ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل، وهيل ثورنينج شميدت، رئيس الوزراء السابق للدنمارك، وداشو تشيرينج، رئيس الوزراء السابق لبوتان توبجاي، وشما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب ووزارة الثقافة والشباب في الإمارات.