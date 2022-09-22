«نمو» تكسب 46 نقطة وسط تداولات قيمتها 19.7 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 46 نقطة بـ0.23 في المائة عند 20265 نقطة. وزادت قيمة التداول 40 في المائة بنحو 5.7 مليون ريال لتصل إلى 19.7 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 5 في المائة ما يعادل 15 ألف سهم لتبلغ 284 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 1.8 ألف صفقة مرتفعة 56 صفقة بواقع 3 في المائة. وتصدر الأسهم المرتفعة "آيكتك" بنحو 5 في المائة مقفلا عند 83.50 ريال، يليه سمو مرتفعا 4 في المائة ليغلق عند 51.30 ريال، وحل ثالثا العبيكان 3.2 في المائة ليصل 97.90 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة الحاسوب بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 208.20 ريال، ثم سهم كير 4.4 في المائة مغلقا عند 109 ريالات، وحل ثالثا أكاديمية التعلم بنحو 3.5 في المائة ليبلغ 44 ريالا.وكان الأعلى تداولا تدوير بقيمة 5.6 مليون ريال، ثم الحاسوب بنحو 2.5 مليون ريال، وحل ثالثا كير بتداولات بلغت 2.2 مليون ريال.