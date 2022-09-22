هبوط معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا

هبطت معظم أسواق الأسهم في الخليج أمس، إذ يترقب المستثمرون رفعا كبيرا لأسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.وبحسب "رويترز"، تراجع المؤشر الرئيس في دبي 1.1 في المائة إلى 3460 نقطة، بعد انخفاض سهم "إعمار العقارية" بنحو 2.3 في المائة.وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.تي.بي، إن التجار يؤمنون مكاسبهم في ظل التوتر المتزايد في أوروبا، وكذلك المخاوف بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في وقت لاحق اليوم "الأربعاء".وفي أبوظبي، أنهى المؤشر الرئيس التداول على تراجع 0.5 في المائة إلى 10070 نقطة. وانخفض سهم أدنوك للحفر 3.04 في المائة، والدار العقارية 0.65 في المائة، وبروج 1.01 في المائة، واتصالات 2.11 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 1.17 في المائة.وهبط المؤشر القطري بواقع 1.4 في المائة إلى 12758 نقطة بضغط من البنوك والخدمات المالية، إذ جرى تداول 17 من أسهمه البالغ عددها 20 في نطاق السالب. وارتفع مؤشر مسقط 0.7 في المائة إلى 4509 نقاط. ودعم المؤشر ارتفاع القطاعين الخدمات والمالي، حيث صعد الأول 0.48 في المائة، مع صدارة "العمانية القطرية للتأمين" الأسهم الرابحة بواقع 5.4 في المائة، وارتفاع "إس إم إن باور" 3.12 في المائة. بينما ارتفع مؤشر القطاع المالي 0.33 في المائة، بدعم سهم "الوطني العماني" الذي زاد 3.31 في المائة، وصعود بنك ظفار 1.45 في المائة. وانخفض مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1932 نقطة بفعل هبوط قطاعات المال والعقارات والاتصالات.وهبط مؤشر الكويت 0.6 في المائة ليبلغ 8387 نقطة.وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة ليبلغ 9956 نقطة، مع زيادة ضغوط البيع على بعض الأسهم الكبرى.