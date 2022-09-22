توقف تدفقات الغاز الروسية عبر خط أنابيب يامال - أوروبا

توقفت تدفقات الغاز شرقا عبر خط أنابيب يامال- أوروبا إلى بولندا من ألمانيا أمس، بينما ظل الإمداد الروسي عبر أوكرانيا مستقرا وبقي خط أنابيب نورد ستريم1 مغلقا.وأوضحت بيانات من المشغل جازكيد أن التدفقات الخارجة من خط يامال- أوروبا عند نقطة مالناو للقياس على الحدود الألمانية تراجعت إلى الصفر عند الساعة 0700 بتوقيت وسط أوروبا.وأظهر نظام النقل الأوكراني أن تدفقات الغاز الروسي إلى سلوفاكيا من أوكرانيا عبر نقطة فيلكه كابوساني الحدودية بلغت 36.9 مليون متر مكعب دون تغيير يذكر تقريبا من مستوى الثلاثاء.وقالت شركة غازبروم الروسية أمس، إنها تشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، تماشيا مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية.وظلت التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي يمتد تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، عند مستوى الصفر، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.ومنذ أيار (مايو) الماضي تم خفض كميات الغاز، التي يتم ضخها عبر الأراضي الأوكرانية إلى أقل من نصف الطاقة التشغيلية الإجمالية لهذه الخطوط وتبلغ 109.6 مليون متر مكعب يوميا، وتم وقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم1 منذ 31 أغسطس الماضي.وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة اليونانية تحمل نحو 90 في المائة من ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز عن مواطنيها في تشرين الأول المقبل.وقال وزير الطاقة كوستاس سكريكاس أمس، إن المساعدة قد تصل إلى 436 يورو "432 دولارا" لكل ميجاواط في السعة، وتغطي نحو 90 في المائة من المواطنين اليونانيين.