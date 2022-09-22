انخفاض ملحوظ لأسعار الوقود في ألمانيا .. لتر الديزل قرب 2 يورو

أعلن نادي السيارات الألماني في ميونخ أمس، انخفاض أسعار الوقود مجددا بصورة ملحوظة، بعد ارتفاعات سابقة شهدتها الأسواق.وأوضح النادي أن سعر لتر الديزل وصل في المتوسط في كل أنحاء ألمانيا إلى 2.021 يورو أمس الأول، بتراجع بمقدار 9.6 سنت مقارنة بسعره قبل أسبوع.وذكر النادي أن من المتوقع أن يعود سعر لتر الوقود إلى أقل من يوروين قريبا، في حال استمرار هذا الاتجاه، وانخفض سعر لتر البنزين السوبر فئة إي10 في غضون أسبوع بمقدار 3.5 سنت ليصل إلى 1.910 يورو.وكانت تكلفة كلا النوعين من الوقود ارتفعت بقوة مع انتهاء التخفيض الضريبي على الوقود بحلول مطلع سبتمبر الجاري، غير أن هذه التكلفة أخذت في الانحدار منذ ذلك الحين حيث انخفض سعر لتر الديزل حاليا بمقدار 15.2 سنت مقارنة بمطلع الشهر فيما انخفض سعر لتر البنزين السوبر إي10 بمقدار 11.3 سنت.وقال النادي في بيان إن "تطور أسعار الوقود يسير في الاتجاه الصحيح، لكن لا يزال الطريق طويلا قبل الحديث عن وصوله إلى الوضع الطبيعي"، وأعرب النادي عن اعتقاده أن هناك إمكانية كبيرة لتخفيض الأسعار، في ضوء تراجع تسعيرة النفط الخام.ونوه النادي بإمكانية أن تختلف الأسعار في بعض محطات الوقود عن متوسط أسعار اليوم بشكل كبير. وقال إن "سبب ذلك يرجع من ناحية إلى وجود تقلبات قوية على مدار اليوم، إذ غالبا ما تكون الأسعار في المساء أقل بصورة ملحوظة مقارنة بالأسعار في الصباح".