بريطانيا تشكر ولي العهد على دوره في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم بعودة خمسة مواطنين بريطانيين كانوا محتجزين في شرق أوكرانيا، في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب في تصريح له اليوم عن شكره وامتنانه للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء على دوره في عملية التبادل، وللرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لجهودهم لتأمين الإفراج عن المعتقلين.

من جهتها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن شكرها للمملكة العربية السعودية ودورها في عملية التبادل، وللرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على جهودهم لتأمين الإفراج عن المعتقلين.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيا بوزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي.

وأكد خلال الاتصال حرص واهتمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على سلامة الأسرى البريطانيين الذين تسلمتهم المملكة اليوم من الجانب الروسي.

وأوضح أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرتهم إلى بلادهم في أقرب وقت.

من جانبه عبر وزير الخارجية والتنمية البريطاني لسموه عن تقدير المملكة المتحدة للجهود المبذولة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في الوساطة لإخلاء سبيل الأسرى البريطانيين.