ارتفاع أسعار الذهب والنيكل بسبب تطورات الحرب في أوكرانيا

سجلت الأسعار الآجلة للذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للقوات المسلحة الروسية لتصعيد الحرب في أوكرانيا.

كما ارتفع سعر النيكل بسبب تصاعد القلق بشأن استقرار الإمدادات الروسية، حيث تعتبر روسيا أكبر منتج للمعدن في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الذهب ارتفع رغم صعود الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى على خلفية تعهد بوتين باستخدام كل الوسائل الضرورية للدفاع عن روسيا في حربها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم استقر المعدن النفيس بالقرب من أقل مستوياته منذ عامين، في ظل توقعات المتعاملين لزيادة جديدة كبيرة لسعر الفائدة الأمريكية اليوم.

وتحرك سعر المعدن الأصفر في نطاق 1700 دولار للأوقية خلال النصف الأول من الشهر الجاري، وواصل تراجعه بعد تجاوزه لمستوى دعم فني رئيس في السوق خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2 في المائة إلى 1667.32 دولار للأوقية في تعاملات الساعة الحادية عشرة و50 دقيقة بتوقيت نيويورك بعد تراجعه أمس بنسبة 0.7 في المائة كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر بلومبرج لسعر الدولار بنسبة 0.5 في المائة اليوم.

وارتفع سعر النيكل 3 في المائة في تعاملات بورصة لندن بعد إعلان التعبئة الجزئية في روسيا.

