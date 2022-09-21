نائب وزير الدفاع يبحث مستجدات الأوضاع مع الرئيس الإماراتي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم في الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

ونقل الأمير خالد بن سلمان، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له، وتمنياتهما للإمارات حكومة وشعبًا دوام التقدم والازدهار، فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى قيادة المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التنسيق والتعاون الثنائي، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف, ومن الجانب الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.