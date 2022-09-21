ألمانيا تتوقع تراجع أسعار الغاز في أوروبا العام المقبل

توقع كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني تراجع أسعار الغاز المرتفعة في أوروبا مرة أخرى.

ونقلت بوابة "ذا بيونير" الإخبارية عن رئيس الحزب الديمقراطي الحر قوله خلال ندوة عقدتها البوابة اليوم: "نفترض أن نصل إلى وضع طبيعي في المستقبل المنظور في عام 2023، لكن ليس بالمستوى القديم وإنما بمستوى سعر السوق العالمية للغاز المسال".

وبحسب "الألمانية" رأى ليندنر أن سعر الغاز بعد ذلك "سيظل متحديا لكنه لن يكون مدمرا" وقال إن المهم الآن بناء جسر "نحو حالة طبيعية جديدة لأسعار الطاقة المرتفعة".

ودافع ليندنر عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص استحواذ الحكومة الاتحادية على حصة الأغلبية في شركة يونيبر للطاقة، وقال: "عندنا شركات نحميها من الإفلاس والانهيار لأن من المحتمل أن يكون وراءها تطور مثل هذا الذي حدث مع مصرف ليمان براذرز".

يشار إلى أن إفلاس مصرف ليمان براذرز الأمريكي في عام 2008 والذي نجم عن أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة أدى إلى وقوع أزمة مالية عالمية.