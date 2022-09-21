ارتفاع الأسهم الأمريكية مع استعداد المستثمرين لرفع جديد في سعر الفائدة

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء قبل رفع متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ ينتظر المستثمرون مؤشرات توضح إلى أي مدى سيصل تشديد السياسة النقدية من أجل ترويض الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 113.2 نقطة إلى 30819.39. كما صعد المؤشر ستاندر اند بورز 500 بمقدار 15.5 نقطة إلى 3871.4 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 41.2 نقطة إلى 11466.21.