أكبر قضية احتيال في ألمانيا .. قبول الدعوى ضد الرئيس السابق لـ"وايركارد"

أعلنت المحكمة العليا في مدينة ميونخ الألمانية اليوم قبول نظر الدعوى الجنائية المرفوعة ضد ماركوس براون الرئيس السابق لشركة وايركارد لخدمات الدفع والتي تمثل أكبر قضية احتيال في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية.

وأوضحت المحكمة أنها قبلت الدعوى المقدمة من الادعاء العام في ميونخ ضد براون وشخصين آخرين كانا مديرين سابقين في الشركة، دون تغيير فيها.

يذكر أن التهمة الرئيسية الموجهة للأشخاص الثلاثة هي الاحتيال التجاري بأسلوب العصابات.

ويقبع النمساوي براون في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن براون وشريكيه متهمان بتزييف ميزانيات وايركارد منذ عام 2015 الأمر الذي تسبب في أضرار لمصارف إقراض بقيمة إجمالية بلغت 3.1 مليار يورو منها 1.7 مليار يورو في صورة قروض و1.4 مليار يورو أخرى في صورة سندات قروض.

وكانت مجموعة وايركارد انهارت في يونيو 2020 .