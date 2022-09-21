تغريم متداول بدفع 170 ألف ريال .. باع أسهم "أسمنت العربية" بناء على معلومة داخلية

​​​​​أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضدّ فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي، لقيامه بالتداول بيعاً على أسهم شركة "اسمنت العربية" يومي 22-2018/04/23 م، بناءً على معلومة داخلية لم تعلن للعموم إلا في تاريخ 2018/04/24م، متعلقة بالنتائج المالية الأولية للشركة للربع الأول من عام 2018م وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه، وفقاً للتفصيل الآتي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره 146 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.

ويحق للمتضرر من المخالفة محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).