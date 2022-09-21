مذكرة تعاون بين "نادي الإبل" و"التدريب التقني والمهني" لإتاحة برامج تعليمية لمنسوبي النادي

أبرم نادي الإبل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، ومن أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع وتحقيق المنافع المشتركة وأتت الاتفاقية إيمانا بأن التعاون الفعال هو الطريق نحو تحقيق المنافع المتبادلة وتحقيق رؤية الوطن والوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج.

وجاء الاتفاق بين النادي والمؤسسة مشتملاً على بحث إمكانية استفادة نادي الإبل من البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف لدى المؤسسة في التخصصات التي تلبي احتياجاته، والتنسيق بين الطرفين لإتاحة فرص التدريب التعاوني لمتدربي ومتدربات نادي الإبل بمرافق ومنشآت مؤسسة التدريب التقني والمهني بحسب التخصصات المتفق عليها ووفق الإمكانيات المتاحة.

ونصّت المذكرة على التنسيق بين الطرفين لإعداد البرامج التدريبية والتطويرية المتوافقة مع احتياجات نادي الإبل حسب أنظمة ولوائح خدمة المجتمع والتدريب المستمر لدى المؤسسة، والاستفادة المتبادلة من الكفاءات والخبرات لدى الطرفين في تبادل المعرفة وتنفيذ البرامج التطويرية والمهنية والثقافية والتوعوية.

وتفاهم نادي الإبل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على بحث إمكانية الاستعانة بالفرق الكشفية ومنسوبي ومنسوبات المؤسسة الراغبين في التعاون في تنظيم الفعاليات والمهرجانات والمسابقات التي ينظمها نادي الإبل.

ومثّل نادي الإبل في توقيع اتفاقية مذكّرة التفاهم المدير التنفيذي المهندس بندر القحطاني بينما كان الدكتور عبد الله آل مرزوق نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة ممثّلاً عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقال المهندس بندر القحطاني المدير التنفيذي لنادي الإبل إن الاتفاقية تصب في اتجاه دور النادي في تعزيز المعرفة وتحقيق أسس رؤية 2030 في التكامل بين الجهات ذات العلاقة لبناء قاعدة معرفية وتوسيع نطاق الاستفادة بين الكيانات والمنشآت بما فيها من كوادر وتنمية فرص العمل.

وأتفق الطرفان على ترشيح أعضاء لجنة تنفيذية من قبل الطرفين للبدء بتنفيذ أوجه التعاون ومتابعة تنفيذ مواد وبنود هذه المذكرة وحل الإشكاليات وتذليل العقبات لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.