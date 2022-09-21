تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق الرياض - الرين - بيشة

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ مشروع ازدواج طريق الرياض - الرين - بيشة، الذي يبلغ طوله 650 كم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط الرياض، بالمناطق الجنوبية (عسير، جازان، الباحة) وبعض محافظات مكة المكرمة بطريق مختصرة، إضافةً للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة.

وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 115 كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 76 % البالغ طولها 28 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 61% البالغ طولهما 85 كم، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 50 % البالغ طولهما 72 كم، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 59% البالغ طولهما 112 كم.

ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 17 % البالغ طولها 30 كم، وسجلت نسبة 22% في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 38% البالغ طولها 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة سجلت نسبة إنجاز 18 % البالغ طولها إلى 45 كم.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.

وتستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بـ 10%، وذلك للمضي قدمًا في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.