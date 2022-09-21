الأسهم اليابانية تغلق عند أدنى مستوى في شهرين .. "نيكي" يهبط 1.3%

سجلت الأسهم اليابانية اليوم أدنى مستوى إغلاق في أكثر من شهرين مقتفية أثر وول ستريت والبورصات الآسيوية مع ترقب المستثمرين لاجتماعات بشأن السياسة النقدية يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وبنك اليابان هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر نيكي على تراجع 1.36 في المائة مسجلا 27313.13 نقطة في أدمى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36 في المائة في أدنى لإغلاق منذ السابع من سبتمبر.

وبحسب "رويترز"، تتوقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة الأمريكية بما لا يقل عن 75 نقطة أساس. ومع ذلك، من المتوقع أن يخالف بنك اليابان التيار السائد بين البنوك المركزية من خلال تمسكه برفض رفع أسعار الفائدة، حتى مع ارتفاع التضخم.

وشهد المؤشر نيكي تراجع 187 سهما من أصل 225 مدرجة عليه في الجلسة الصباحية بينما ارتفع 37 سهما واستقر سهم.

وشكل تراجع سهم دايكين إندستريز لمكيفات الهواء أكبر ضغط على المؤشر، إذ هبط بنسبة 3.94 في المائة.

وكان سهم ستيل وركس صاحب أفضل أداء، إذ ارتفع 4.11 في المائة رغم تخفيض الشركة توقعاتها للأرباح في السنة المالية الحالية. وتركزت الارتفاعات في قطاعي الطاقة والمؤسسات المالية بشكل عام.