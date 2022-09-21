الرئيس الروسي يأمر بتعبئة عسكرية .. والروبل يتراجع أمام الدولار

أعلن الرئيس الروسي اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية للجيش، وذلك في خطاب موجه للأمة.

وقال فلادمير بوتين، إن التعبئة الجزئية للجيش في روسيا، أمر منطقي وضروري في ظل الظروف الحالية، مضيفا أنه وقع أمرا ببدء التعبئة اليوم.

وأضاف أن القوات المسلحة سوف تستدعي جنود الاحتياط فقط، مشيرا إلى أنها سوف تزودهم بالتدريب الاضافي.

وقد اتهم في خطابه أوكرانيا بالابتعاد عن مباحثات السلام، حيث قال إنها تتعامل وفقا لأوامر حلفائها الغربيين.

وبين أنه بدلا من التفاوض، عززت أوكرانيا من جيشها بجنود قام حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتدريبهم، والكثير منهم من النازيين الجدد المتطرفين.

فيما ذكر وزير الدفاع الروسي اليوم الأربعاء إن مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين بشأن التعبئة الجزئية سيشهد استدعاء 300 ألف فرد إضافي للخدمة في الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف سيرجي شويجو في مقابلة مع التلفزيون الروسي، أنه لن يتم استدعاء الطلاب ومن خدموا كمجندين، وأن غالبية قوات الاحتياط الروسية التي تبلغ ملايين القوة لن تستدعى.

وقال "روسيا لم تعد نحارب أوكرانيا، وإنما تحارب الغرب ككل، هناك 70 قمرا اصطناعيا عسكريا و 200 قمر أصطناعي لأغراض مدنية، تابعين للغرب يقومون

بدعم أوكرانيا، وهناك 150 مستشارا عسكريا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشاركون في قيادة الجيش الأوكراني.

من جهته تراجع الروبل الروسي 1 % إلى 61.2 مقابل الدولار الأمريكي اليوم على خلفية القرار.