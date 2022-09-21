الاتحاد الأوروبي : الصين تفقد مكانتها التجارية أمام المستثمرين الأجانب

حذرت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي في وثيقة جديدة اليوم الأربعاء، من أن "العالم لا ينتظر الصين"، مشيرة إلى أن سياسات بكين الصارمة بشأن فيروس كورونا تخيف المستثمرين الأجانب.

واعتبرت أن الصين تفقد جاذبيتها كمكان لممارسة الأعمال التجارية، مع التركيز على سياستها الصفرية بشأن كورونا، التي أغلقت مساحات كبيرة مختلفة من البلاد لأسابيع، وهذا جزء من هدفها للقضاء على الفيروس، بدلا من التعايش معه كما تفعل الدول الأخرى.

وقال يورج فوتكه رئيس الغرفة "لم تعد الصين جذابة كما كانت من قبل"، مضيفا "تبدو الصين صعبة، لا شركات أوروبية جديدة تأتي، إنه حقا مصدر قلق كبير أن يتحرك العالم، وأن العالم لا ينتظر الصين".

وعلى الرغم من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه وجهة لابد منها للعديد من الشركات بفضل سوقه الشاسعة، فإن هذه الحسابات تتغير الآن بالنسبة للعديد من الشركات التي ترى أن التضحيات اللازمة للقيام بأعمال تجارية هناك كبيرة جدا.