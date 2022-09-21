علف الماشية يوفر الغذاء لمليار شخص إضافي

أفادت دراسة نشرتها مجلة "نايتشر فود" العلمية المتخصصة بأن من شأن إطعام الماشية بشكل مختلف والاحتفاظ بالحبوب وغيرها من مصادر العلف الحيواني للبشر أن يوفر الغذاء لمليار شخص إضافي في العالم.ومن بين أكثر من ستة مليارات طن من الأعلاف الحيوانية المنتجة كل عام في العالم، هناك نحو 15 في المائة تعد مواد غذائية يمكن أن تطعم الإنسان مباشرة.وفي التفاصيل، 68 في المائة من العلف الذي يغذي الدواجن مصنوع من منتجات صالحة للاستهلاك البشري فيما تبلغ هذه النسبة 49 في المائة للأسماك.وأوضحت فيلما ساندستروم المؤلفة الرئيسة للدراسة من جامعة آلتو في فنلندا، أنه من خلال تقليل المنافسة بين غذاء البشر والماشية، يمكن إطعام "نحو مليار شخص إضافي".وبحسب "الفرنسية"، حدد الباحثون بدائل صالحة للاستهلاك الحيواني وغير مستخدمة حاليا، يمكنها أن تحل مكان جزء من علف الحيوانات، بقايا من الإنتاج الزراعي مثل القش والأوراق وحبوب التقطير "مخلفات مصدرها صناعة الإيثانول المصنوع من القمح أو الذرة" ومخلفات الشمندر السكري وبذور اللفت وبذور القطن.وقالت فيلما ساندستروم "تترك عديد من هذه المنتجات في الحقول أو تهدر. ورغم أنها ليست جاهزة للاستخدام في إطعام الحيوانات على الفور، فإنها وسيلة تحت تصرفنا".وأشارت الدراسة كذلك إلى أن زراعة النباتات المخصصة لإطعام الماشية لديها تأثير كبير في البيئة والمناخ. وتمثل الثروة الحيوانية لإنتاج اللحوم أكثر من 14 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة الإجمالية في كل أنحاء العالم وتستخدم الزراعة أكثر من ثلاثة أرباع المياه العذبة المتوافرة على الأرض.يأتي ذلك في وقت حذرت أكثر من 200 منظمة غير حكومية، أمس، من أن التقديرات تفيد بأن شخصا يموت كل أربع ثوان في العالم، ودعت إلى تحرك دولي حاسم من أجل "إنهاء أزمة الجوع المتصاعدة في العالم".وأفادت الهيئات في بيان بأن "منظمات من 75 دولة وقعت على رسالة مفتوحة عبرت فيها عن غضبها من مستويات الجوع المرتفعة بشدة وقدمت توصيات من أجل التحرك"، محذرة من أن "عددا مروعا من الناس يبلغ 345 مليونا يعيش حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ 2019".وأضاف البيان "رغم تعهدات قادة العالم بعدم السماح إطلاقا بوقوع مجاعة في القرن الـ21، إلا أن المجاعة باتت وشيكة أكثر في الصومال. حول العالم، هناك 50 مليون شخص على حافة المجاعة في 45 دولة".وبينما أشارت المنظمات إلى تقديرات تفيد بأن ما يقرب من 19700 شخص يموتون من الجوع كل يوم، ذكرت بأن ذلك يترجم إلى موت شخص من الجوع كل أربع ثوان.ونشرت هذه الرسالة المفتوحة لمناسبة انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها كبار القادة السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني خلال أسبوع يشهد أهم تجمع دبلوماسي في العالم.في سياق متصل، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاتحاد الأوروبي بمنع وصول 300 ألف طن من الأسمدة الروسية إلى أكثر دول العالم فقرا.وقال في تصريحات متلفزة إن "قمة السخرية هي أن حتى عرضنا.. أن ننقل مجانا 300 ألف طن من الأسمدة الروسية العالقة في مرافئ أوروبية بسبب العقوبات إلى دول هي بحاجة إليها، لا يزال من دون جواب".أضاف "من الواضح، أنهم لا يريدون السماح لشركاتنا كسب المال" وتابع "لكننا نرغب في أن نتبرع بها "الأسمدة المعنية" إلى دول هي بحاجة إليها".وأرغمت أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، على وقف كل شحناتها تقريبا، بعد الحرب.في تموز (يوليو)، تم التوصل إلى اتفاقية مع روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، شملت ثلاثة مرافئ يمكن لكييف أن تصدر منها شحناتها من الحبوب رغم الحصار الروسي.ووقعت اتفاقية مماثلة في الوقت نفسه سمحت لروسيا بتصدير منتجات زراعية وأسمدة رغم العقوبات الغربية. وروسيا هي أحد أكبر الدول المنتجة للأسمدة في العالم.