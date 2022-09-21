الأسهم السعودية تعود إلى الارتفاع بعد سلسلة خسائر لـ 4 جلسات .. والسيولة دون 5 مليارات ريال

عادت الأسهم السعودية للارتفاع بعد سلسلة خسائر لأربع جلسات لتغلق عند 11503 نقاط رابحة 57 نقطة بنحو 0.5 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خمس نقاط بـ0.35 في المائة، ليظهر مساهمة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم ارتفاع المؤشر. أشير في التحليل السابق إلى أن السوق ستبحث عن التماسك. استطاعت السوق أن تواجه الضغوط البيعية أثناء الجلسة حيث فقدت جزءا من المكاسب. في جلسة اليوم ستتجه الأنظار نحو قرار "الفيدرالي" بشأن الفائدة، مع توقعات برفع 75 نقطة، ما يجعل صدور قرار مخالف للتوقعات عامل مخاطرة يهدد استقرار السوق على المدى القصير على الأقل. استمرار رفع الفائدة يضيق نطاق الفرص في السوق، حيث سيعد الاحتفاظ بالنقد أجدى من بعض الاستثمارات التي لا تحقق عوائد تفوق الدخل الخالي من المخاطرة، إضافة إلى علاوة مقابل المخاطرة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11523 نقطة، وكانت أعلى نقطة عند 11615 نقطة رابحا 1.48 في المائة، وفي نهاية التداول أغلق على 11503 نقاط رابحا 0.5 في المائة ما يعادل 57 نقطة. وارتفعت السيولة 0.6 في المائة بواقع 29 مليون ريال، لتصل إلى 4.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 2 في المائة بما يعادل 1.9 مليون سهم إلى 127 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 8 في المائة بنحو 27 ألف صفقة عند 317 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة الاتصالات بنحو 0.84 في المائة، يليه الإعلام والترفيه 0.81 في المائة، وحل ثالثا المواد الأساسية 0.59 في المائة. وتصدر القطاعات المرتفعة "التأمين" بنحو 3 في المائة، ثم الأدوية 2.2 في المائة، وحل ثالثا التطبيقات وخدمات التقنية 2 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 23 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه البنوك 19 في المائة ما يمثل 899 مليون ريال، وحل ثالثا إدارة وتطوير العقارات 7 في المائة بنحو 328 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "دله الصحية" بنحو 7.3 في المائة ليبلغ 138 ريالا، يليه بوبا العربية 7 في المائة ليصل إلى 171.20 ريال، وحل ثالثا سهم نسيج 6.6 في المائة حيث أغلق عند 49.05 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ساب للتكافل" بواقع 4.5 في المائة ليغلق عند 12.66 ريال، يليه سلامة 4.1 في المائة إلى 17.10 ريال، وحل ثالثا سهم تهامة 3.6 في المائة ليقفل عند 102.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 285 مليون ريال، يليه سابك بنحو 270 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بـ230 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية