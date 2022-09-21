السوق الموازية تفقد 11 نقطة بتداولات 14 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 11 نقطة بواقع 0.06 في المائة إلى 20218 نقطة. وهبطت قيمة التداول 50 في المائة إلى 14 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 5 في المائة ما يعادل 15 ألف سهم لتبلغ 300 ألف سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 1.7 ألف صفقة متراجعة 395 صفقة ما يعادل 18 في المائة. وتصدر الأسهم المرتفعة المركز الآلي بنحو 4.2 في المائة مقفلا عند 100 ريال، يليه جروب فايف مرتفعا 4 في المائة ليغلق عند 24.94 ريال، وحل ثالثا المركز الكندي الطبي 2.9 في المائة ليصل إلى 49.80 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "تدوير" بنحو 13 في المائة ليغلق عند 52.10 ريال، ثم رؤوم 4.6 في المائة ليقفل عند 117 ريالا، وحل ثالثا الرعاية المستقبلية بنحو 3 في المائة ليبلغ 106.40 ريال.وكان الأعلى تداولا الحاسوب بقيمة 2.1 مليون ريال، ثم الوسائل الصناعية بنحو 1.9 مليون ريال، وحل ثالثا تدوير بتداولات 1.6 مليون ريال.