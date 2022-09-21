تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر «نورد ستريم 1» لم تراوح «الصفر»

استقرت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا أمس، بينما ظل تدفق الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" عند مستوى الصفر.وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات نظام النقل الأوكراني أن تدفقات الغاز الروسي إلى سلوفاكيا من أوكرانيا عبر نقطة فيلكه كابوساني الحدودية بلغت 36.9 مليون متر مكعب أمس، دون تغيير يذكر تقريبا من مستوى الإثنين، الذي بلغ 36.8 مليون متر مكعب.وقالت شركة غازبروم الروسية: إنها شحنت 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا أمس، تماشيا مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية.وظلت التدفقات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي يمتد تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، عند مستوى الصفر.وكانت التدفقات قد توقفت عبر هذا الخط منذ 31 آب (أغسطس) لإجراء عمليات صيانة كان من المفترض أن تمتد إلى ثلاثة أيام فقط. لكن خط الأنابيب لم يستأنف عملياته، وألقت موسكو باللوم في تعطل الإمدادات على العقوبات الغربية ومشكلات فنية.كما أعلنت شركة غازبروم أمس أنه سيتم تعليق إمدادات الغاز الروسي للصين عبر خط "بارو أوف سيبيريا" من أجل أعمال صيانة في الفترة ما بين 22 و 29 سبتمبر الجاري.وقالت الشركة على قناتها على تطبيق تيليجرام: إن هذه إحدى فترات الصيانة نصف السنوية المقررة في الربيع والخريف، مثلما هو منصوص عليه في العقد.وقبل إغلاق خط نورد ستريم 1، قامت "غازبروم" بخفض إمدادات الغاز لأوروبا، مرجعة عطل التوربين إلى العقوبات الغربية.وتقول ألمانيا: إن المشكلات الفنية مجرد غطاء تستخدمه روسيا لممارسة الضغط على أوروبا لتخفيف العقوبات المتعلقة بأوكرانيا، بحسب "الألمانية".وامتلأت مرافق تخزين الغاز في ألمانيا لأكثر من 90 في المائة من طاقتها الاستيعابية، رغم توقف واردات الغاز الروسي في نهاية أغسطس، وفقا لبيانات نشرها مساء الإثنين مشغلو مرافق تخزين الغاز الأوروبية.وأظهرت البيانات أن مستوى الغاز المجمع في مرافق التخزين في ألمانيا حتى الأحد وصل إلى 90.07 في المائة، بزيادة قدرها 0.32 نقطة مئوية مقارنة باليوم السابق. وينص الهدف الألماني الأخير على ملء مرافق التخزين إلى 85 في المائة على الأقل، بحلول الأول من أكتوبر، وإلى 95 في المائة على الأقل بحلول الأول من نوفمبر. وتتوافق كمية الغاز المخزنة عند هذا المستوى تقريبا مع الاستهلاك على مستوى ألمانيا في شهري يناير وفبراير 2022.وتعوض مرافق التخزين التقلبات في استهلاك الغاز، وبالتالي تشكل نوعا من نظام عازل لسوق الغاز.وتسعى الحكومة الألمانية عبر تدابير مختلفة إلى ضمان امتلاء صهاريج تخزين الغاز قدر الإمكان في بداية موسم التدفئة، وذلك حتى تكون قادرة على التعامل بشكل أفضل مع الانقطاع التام لواردات الغاز الروسي في الشتاء.