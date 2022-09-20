ألمانيا ترصد 2.5 مليار دولار إضافية لتأمين مشتريات الغاز

رصدت الحكومة الألمانية 2.5 مليار يورو (2.5 مليار دولار) إضافية في صورة خطوط ائتمان لتأمين مشتريات الغاز الطبيعي المسال في إطار مساعيها للحد من الاعتماد على روسيا كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة.

ورصدت ألمانيا نحو 15 مليار يورو في صورة خطوط ائتمان يتم صرفها على دفعات لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال. وتم بالفعل صرف الدفعة الأولى من هذه الأموال بقيمة 1.5 مليار يورو، في حين رصدت الحكومة 2.5 مليار يورو إضافية لشراء الغاز، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

واضطرت برلين لإنهاء عقود من الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي وتراجع هذه الإمدادات ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

واتخذت الحكومة الألمانية خطوات جذرية لإعادة صياغة قطاع الطاقة بما في ذلك تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي واستخدام الفحم والغاز الطبيعي المسال.

وفي وقت سابق من العام الجاري كلفت الحكومة الألمانية شركة تريدنج هب يوروب (تي.إتش.إي) بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في البلاد، ووفرت لها خطوط ائتمان لتمويل مشترياتها. ووصلت معدلات التخزين حاليا إلى 90 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمستودعات ومن المقرر وصولها إلى 95 في المائة بحلول أول نوفمبر المقبل.